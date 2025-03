“Trovare casa”, esordio da record per il manuale pensato da Damiano Gallo per chi vuole muoversi con sicurezza nel mondo immobiliare

scaffale

Un debutto da grandi numeri, alla Feltrinelli Librerie a Milano in viale Sabotino 28, per “Trovare casa” il nuovo libro di Damiano Gallo, pensato dall’agente immobiliare e conduttore televisivo per chi vuole muoversi con sicurezza nel mondo immobiliare. All’appuntamento milanese per scoprire i contenuti di “ Trovare casa” vero e proprio manuale pratico e ricco di esempi edito dalla casa editrice Gribaudo per la Collana Straordinariamente, erano presenti, anche Carlo Giordano proprietario di immobiliare.it, Bruno Vettore manager, Martino Midali stilista, Luca Forlani giornalista Rai, Elena Mora, Christian D’Antonio , Giuseppe Vella, Max Russo e tanti, tanti altri. Damiano Gallo attraverso un dialogo con l’avvocato Daniela Missaglia e la giornalista Manuela Porta ha svelato in anteprima i contenuti del suo testo. Un manuale che raccoglie tutti i consigli utili di un vero insider del settore per scegliere (e comprare) l’immobile adatto alle esigenze di chi è alla ricerca di un’abitazione e vuole investire sul mattone in maniera opportuna.

Il vademecum