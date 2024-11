Tullio De Piscopo e il suo “ritmo” partenopeo in tour a 40 anni da “Stop Bajon” di Pino Daniele

il concerto

Due date previste in Sicilia nel mese di marzo

“Stop Bajon” è il brano che Pino Daniele, quaranta anni fa, affidò alla voce del musicista perno in una formazione epica nel suono del bluesman partenopeo.

Tullio De Piscopo, negli anni da celebrato uomo ritmo si è trasformato in ottimo performer concertistico, il compleanno di una canzone inno è l’occasione per celebrarne quattro decenni di vita, legandola alla smisurata carriera vissuta tra pop, tarantelle e jazz.

Per il 2025, a dieci anni dalla scomparsa dell’autore di “Napule è”, De Piscopo, porta in giro i suoni dei suoi tamburi nei teatri italiani, due impegni siciliani in programma, 5 marzo Messina – Teatro Vittorio Emanuele, 6 marzo Palermo – Teatro Golden.

