Tullio De Piscopo porta “I colori della musica” a Palermo e Messina

Il tour

Le due date di marzo

La voce del suono in Italia ha un nome e cognome, Tullio De Piscopo, musicista dalle mille avventure, una vita dedicata al ritmo, alle arie emanate da tamburi, batterie, percussioni.

La sua storia è inscindibile dalla figura di Pino Daniele, la band memorabile nata sulle note di “Vai Mo”, una tournée storica con l’appendice finale del concerto a Napoli-Piazza Plebiscito, davanti a duecentomila persone.

Il 2024 è stato l’anno dei festeggiamenti per i quattro decenni dalla pubblicazione di “Stop Bajon”, concerti esaltanti che proseguono con due appuntamenti in Sicilia, 4 marzo Palermo – Teatro Al Massimo, 5 marzo Messina – Teatro Vittorio Emanuele.

Girovago per le vie della musica

Sarebbe lunga e stucchevole raccontarla, stilare le collaborazioni, i confronti, le festosità durante i concerti in ogni luogo possibile.

Gerry Mulligan, Astor Piazzolla, Quincy Jones, Eumir Deodato, Wayne Shorter, Alphonso Johnson

La bellezza della vita grazie ai musicisti che ho incontrato, una sinergia reciproca, pagine incancellabili

Pino Daniele.

La magia nata dall’incisione di “Vai Mo’ “, una carovana di suoni e sentimento in giro per l’Italia ed Europa.

In quel periodo è nata “Stop Bajon”.

L’anno scorso l’allegria dei primi quarant’anni di vita della canzone, contenuta in “Acqua e Viento”, un disco felice nato da una circostanza, con Pino durante il transfert da Cosenza destinazione Pescara, il pullman decise di piantarci, oltre ai concerti programmati, avevamo un’escursione a Dortmund, allo stesso tempo un appuntamento personale presso le Edizioni Curci a Milano, risolto l’ostacolo del viaggio, riuscii a rinviare l’appuntamento con gli editori, grazie a quella simultaneità nacque l’album legato a “Stop Bajon”

Durante l’ultima edizione della Targa Tenco, il riconoscimento alla tua carriera

“I suoni della canzone”, questa la motivazione, ne sono orgoglioso, oltre agli strumenti suonati, il groove, anche la mia voce menzionata nei salotti buoni della musica

Tre partecipazioni al Festival di Sanremo

Tutt’altro periodo per il festival, “Andamento Lento, E Allora e Allora, Qui Gatta ci Cova”, tre annate diverse, il destino comune di regalarmi un sogno, l’acquisto di una casa per la mia famiglia

“I colori della musica”, l’attuale tour

La lettura è semplice, abbino i colori alle atmosfere, blu per il blues, rosso verso il tango, l’arcobaleno a descrivere “Toledo” il brano di Pino, verde per la speranza in “”Andamento Lento”

Senza sofferenza si può comporre musica

Impossibile

Quanto devi a Napoli