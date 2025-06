Turisti danneggiano ‘sedia Van Gogh’ dell’artista Bolla a Verona

agenzia

Uomo si siede e spezza l'opera esposta a Palazzo Maffei

VERONA, 12 GIU – Una foto fatta in maniera maldestra da due turisti ha portato, nelle settimane scorse, al danneggiamento della sedia Van Gogh realizzata dall’artista Nicola Bolla ed esposta a Palazzo Maffei a Verona. Lo ha reso noto lo stesso vertice del museo scaligero. La coppia ha atteso l’uscita del personale di sorveglianza dalla sala: l’uomo si è seduto sulla sedia costituita da centinaia di Swarovski, mentre la donna lo ha fotografato. Ma sotto il peso dell’uomo l’opera si è spezzata. . Il post con la registrazione dell’accaduto in poche ore è stato rilanciato da vari account, ma è il successivo reel, postato sul canale Instagram della Casa Museo di Piazza delle Erbe – in cui si dà conto anche del rientro dell’opera dopo un restauro davvero impegnativo – a spiegare la decisione del Museo di condividere le immagini dell’accaduto:” non una semplice informazione o condanna – spiega la direttrice Vanessa Carlon – , ma la volontà di Palazzo Maffei di rendere questo grave evento un’occasione di riflessione per tutti, promuovendo un’azione di sensibilizzazione e presa di coscienza sulla fragilità dell’arte e la necessità di averne cura. L’arte va sì amata e goduta, ma rispettata sempre”.

