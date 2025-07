Tutte le stelle del festival internazionale Taormina Arte

Cultura & Società

Taormina, oltre 20 appuntamenti sotto le stelle della Perla dello Jonico. Una proposta di turismo culturale multigenere all’insegna dell’eccellenza per l’edizione 2025 del festival internazionale Taormina Arte 2025 al Teatro Antico sino all’11 settembre. La manifestazione che accoglie tutte le arti performative è realizzata dalla fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno della Regione siciliana-assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del ministero della Cultura e con il patrocinio del Parco Archeologico Naxos-Taormina. Oltre 700 artisti tra solisti, orchestrali, coristi, attori e danzatori, animeranno l’importante kermesse organizzata dalla fondazione guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco.

A firmare il cartellone di oltre 20 eventi è la musicista e organizzatrice culturale di chiara fama, Gianna Fratta, direttrice d’orchestra che calca i più importanti teatri del mondo. Come ha sottolineato l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata: «Il festival Taormina Arte 2025 offre un ricco e qualificato programma di eventi e di artisti. Una manifestazione che, anno dopo anno, vede il sostegno dell’assessorato che ho l’onore di rappresentare e che contribuisce sempre più a rafforzare l’identità culturale della nostra destinazione, offrendo esperienze uniche che coniugano magistralmente arte, storia, paesaggio, cultura, profilando, in tal senso, un’offerta turistica sempre più integrata e completa».Sergio Bonomo, commissario straordinario della fondazione Taormina Arte Sicilia evidenzia: «Sino all’11 settembre 2025, il leggendario Teatro Antico di Taormina e altri luoghi simbolo della cittadina jonica accoglieranno un programma multidisciplinare che fonde tradizione e innovazione, creando un dialogo tra le arti in uno dei contesti paesaggistici più suggestivi al mondo. Alla direttrice artistica Gianna Fratta va il merito di aver composto un cartellone di alto livello, alternando nell’estate Taorminese, artisti di elevato spessore. Un grazie particolare all’assessorato regionale del Turismo, Sport, Spettacolo, guidato dall’on. Elvira Amata per il sostegno e la condivisione del progetto culturale». Emozione ed orgoglio nelle parole del sovrintendente Felice Panebianco: «Da sempre il festival della fondazione rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione estiva siciliana e l’edizione 2025 rappresenta il perfetto legame tra passato e presente, con lo sguardo già proiettato verso il futuro. Pronti ad affrontare, con passione e impegno, tutte le nuove sfide con solo un obiettivo: trasmettere emozioni».

La direttrice artistica Gianna Fratta sintetizza così la sua progettualità: «L’edizione 2025 punta sulla multidisciplinarietà e su un’offerta plurisemantica, multiforme, eterogenea, plurale e allargata, che comprende opera lirica, teatro, balletti, circo e tanta musica, dal pop al rock, dal jazz alla classica. Questa la cifra stilistica che ho inteso imprimere alla programmazione». Il cartellone, dopo l’esibizione di Beppe Barra di questa sera, da fine luglio moltiplica gli spettacoli: opera, danza e molto altro s’intrecciano con i big della canzone, tra interpreti ispirati e cantautori entrati nella leggenda. In scena si alterneranno i Cccp Fedeli alla linea (30 luglio); Loredana Bertè in “50 anni ribelle” (4 agosto); Francesco Gabbani con “Dalla tua parte” (5 agosto); Riccardo Cocciante (10 agosto); Astor, un secolo di tango è la produzione del Balletto di Roma che rende omaggio alla sensuale danza argentina. Musiche dal vivo con l’orchestra del Teatro Vittorio Emanuele di Messina (12 agosto). In Circusoperashow la lirica incontra il mondo circense con gli artisti di El Grito. Le loro acrobazie saranno commentate dall’orchestra Cilea di Reggio Calabria (13 agosto). Tre protagonisti assoluti della musica italiana si alterneranno sul palco Massimo Ranieri recital “Tutti i sogni ancora in volo” (19 agosto) ed Edoardo Bennato (22 agosto). A Taormina approda anche il tour d’addio di Umberto Tozzi “L’ultima notte rosa” (23 agosto). Il secondo appuntamento con la danza è un classico, Giulietta e Romeo, con i virtuosi del Balletto di Roma (25 agosto). La canzone ritorna in primo piano con Arisa in concerto con l’orchestra sinfonica della Magna Grecia (26 agosto). La stessa Orchestra, diretta da Piero Romano, accompagnerà Tony Hadley, storico ex frontman degli Spandau Ballet (28 agosto).