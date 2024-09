“Tutte le tue onde” il nuovo singolo di Lucia per omaggiare Catania

il personaggio

Il brano della cantautrice siciliana è disponibile nei digital store

S’intitola “Tutte le tue onde” il nuovo singolo di Lucia. Il brano della cantautrice siciliana è disponibile nei digital store. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto negli ultimi mesi sul palco e fuori dal palco con l’accattivante sound di “Strobo”, Lucia saluta un’estate ricca di grandi soddisfazioni e sceglie Tutte le tue onde come colonna sonora dell’autunno che sta per arrivare. «Canto la mia Catania: la sua bellezza, il suo fuoco creativo che mi nutre e le sue contraddizioni che feriscono… », dichiara l’artista.

“Tutte le tue onde” è un viaggio tra freschezza pop ed eleganza semiacustica con una punta di modern jazz. È canto d’amore a tratti malinconico ma sempre con sguardo speranzoso, edificante.

«Canto solo ciò che nel mio cuore – aggiunge Lucia – sento importante da condividere con il resto del mondo. Tutte le tue onde è il racconto in musica del mio sconfinato amore per Catania, per la sua bellezza da ammirare, gustare e respirare, per i suoi scorci in pietra lavica e per l’odore del suo mare che mi dona puro benessere da custodire, come il più bello dei ricordi, ogni volta che vado via». E aggiunge: «La mia è una città dall’ impareggiabile fuoco creativo e che, se sai metterti davvero in ascolto, ti nutre d’arte, di splendore e di gioia di vivere».

“Io ti chiedo aiuto e non me lo sai dare” recita uno dei versi del brano, a sottolineare anche un altro lato della medaglia: il senso di frustrazione che provano tanti giovani del Sud costretti a scegliere tra l’amore per la propria terra e la necessità di partire per realizzarsi sul fronte lavorativo. «Quella catanese e più in generale quella siciliana è una realtà – conclude Lucia – che da sempre genera grandi talenti ma difficilmente se ne prende davvero cura e questa è una contraddizione che ferisce parecchio».