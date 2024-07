Tutte le volte di Carmen: ritorna sulla scena musicale l’artista siciliana

IL PERSONAGGIO

Dopo un breve periodo di pausa, riecco la talentuosa cantante siciliana con il suo ultimo singolo

Dopo un breve periodo di pausa, la talentuosa cantante siciliana, Carmen Ferreri, in arte Carmen, torna con il suo ultimo singolo intitolato “Tutte le Volte”. Questo brano, descritto dalla stessa artista come un viaggio intimo attraverso le sfide e i trionfi dell’amore, sarà il primo singolo, di una nuova serie di uscite, tanto atteso dal suo pubblico di fedelissimi.

<<Questo nuovo progetto – spiega Carmen – nasce sicuramente da un periodo di silenzio. Mi sono fermata perché avevo bisogno di trovare i miei spazi. Avevo bisogno di trovarmi. Mi sono affianca a delle persone che hanno la mia stessa visione sul mondo della musica. Per fare della bella musica si ha bisogno di circondarsi di un team che ha un’idea comune. Stare insieme e capire qual è la strada giusta. Da questo progetto è nata “Tutte le volte”, per caso. Chiara Pizze e Renato D’Amico mi hanno fatto ascoltare questo pezzo e sono rimasta appassionata dalla melodia. Quando ho ascoltato le parole, ho capito che mi rappresentavano. Subito ho detto che questo era il mio pezzo. Abbiamo unito le forze, ci siamo messi in studio. Insieme a Chiara e B- Croma ho scritto il pezzo. Tante giornate di studio per dare una forma a questo pezzo, che prima, all’inizio era pianoforte e voce. La parte centrale del pezzo è proprio l’amore. Ci sono alti e bassi. Come tutte le storie d’amore ci sono momenti altalenanti. L’amore non è tutto rosa e fiore. È un viaggio attraverso le sfide che accadono nella vita. È un racconto molto intimo. Si parla di resilienza>>.