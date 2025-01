Tv, i Golden Globes superano i 10 milioni di telespettatori

agenzia

Aumento del 7% rispetto all'anno scorso

WASHINGTON, 06 GEN – I Golden Globe hanno attirato più di 10 milioni di telespettatori registrando un aumento di pubblico del 7% rispetto all’anno precedente. Lo hanno annunciato i produttori dello show. L’aumento degli spettatori per il gala di domenica consolida una leggera tendenza al rialzo per gli spettacoli di premiazione negli ultimi anni. I Globes, che una volta si classificavano secondo solo agli Oscar, sono stati in crisi. Nel 2022 il gala non è nemmeno andato in onda dopo che l’emittente televisiva Nbc ha staccato la spina a causa dell’indignazione per la mancanza di diversità e gli errori etici del gruppo di giornalisti che assegnava i premi, ma sono stati rilanciati lo scorso anno sotto una nuova proprietà privata e la trasmissione televisiva spostata sulla Cbs.

