Tv, il ballerino Daniele vince Amici

agenzia

Ha 18 anni ed è il più giovane dei 5 finalisti

ROMA, 19 MAG – Il ballerino Daniele vince la 24/a edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi. Porta a casa un premio da 150 mila euro. Con i suoi 18 anni è il più giovane dei cinque finalisti di questa edizione. Nato ad Aversa, vive a Roma, già dall’infanzia è chiara la sua passione per la danza. Durante il suo percorso nella scuola il suo prof di riferimento è stata Alessandra Celentano. Durante i mesi della scuola ha subito un infortunio che lo ha tenuto lontano per un mese, mettendo a rischio la possibilità di conquistare la finale. Nel confronto finale, Daniele ha battuto il cantante TrigNO, che si è aggiudicato il premio della categoria Canto, oltre al Premio delle Radio. In finale erano arrivati anche la cantante Antonia (che ha portato a casa il Premio della Critica da 50 mila euro e il Premio Unicità Oreo da 30 mila euro) e i ballerini Francesco e Alessia. Per tutti i 5 finalisti anche il premio Keep Dreaming da 7 mila euro.

