Ultimo a Messina: l’abbraccio di un’Isola che è rifugio e ispirazione

IL CONCERTO

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 18 luglio, lo Stadio Franco Scoglio di Messina si prepara ad accogliere Ultimo. L’attesa è palpabile, i biglietti sono sold out da tempo, e non potrebbe essere altrimenti: il legame tra il cantautore romano e la Sicilia è un filo indissolubile, un’intesa che va ben oltre la semplice esibizione live.

Il concerto messinese, organizzato da Vivo Concerti e promosso da Giuseppe Rapisarda Management, promette di essere un evento memorabile, richiamando un pubblico delle grandi occasioni, pronto a cantare a squarciagola ogni singola strofa. Ma ciò che rende speciale questo appuntamento è proprio la profonda connessione emotiva che lega Ultimo all’isola.

La Sicilia per Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, non è solo una tappa di un tour, ma un vero e proprio rifugio. Lo ha raccontato lui stesso più volte sui suoi canali social, definendo l’isola un luogo capace di fargli sentire “Altrove”. “Quando sono qui mi sento sereno, in pace con me stesso,” ha dichiarato, svelando come la Sicilia sia la sua meta prediletta per staccare la spina dopo la frenesia dei tour. Non è un caso che abbia trascorso qui le sue vacanze, in particolare tra le incantevoli Isole Eolie, dove ha trovato l’ispirazione per brani che sono entrati nel cuore dei fan, come la potente “Alba”.

L’amore di Ultimo per la Sicilia è un sentimento ricambiato. I siciliani lo accolgono con un calore e un entusiasmo unici, e il cantautore non manca mai di ringraziarli per la loro ospitalità, definendo l’isola “bedda” con affetto sincero. Questa sintonia si manifesta in modo potente durante i suoi concerti. “Ad ogni concerto sempre di più, capisco che non è solo un concerto,” ha scritto, esprimendo la sua meraviglia nel vedere le facce del suo pubblico “in trance”, completamente immerse nelle parole delle sue canzoni. “È ciò che mi fa capire quanto siete dentro le parole in quel momento! Come se foste in trance. Mi emoziona.”

E l’abbraccio di Ultimo non si ferma ai confini dell’isola: in passato, ha voluto ringraziare anche i numerosi fan calabresi che, con la stessa passione, lo hanno raggiunto per assistere ai suoi show in Sicilia, testimoniando un’affezione che travalica i confini regionali.

Il 18 luglio, Messina non sarà solo il teatro di un concerto, ma la celebrazione di un legame speciale, un’esperienza collettiva dove la musica di Ultimo e il calore del pubblico siciliano si fonderanno in un’unica, indimenticabile emozione.