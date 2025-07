Ultimo, cresce l’attesa per il concerto: una data da tutto esaurito allo stadio di Messina

musica

Per l'artista prosegue l’estate da protagonista indiscusso del live italiano

Prosegue l’estate da protagonista indiscusso del live italiano di Ultimo. Dopo i sold out di Lignano Sabbiadoro, Ancona, Milano e Roma, “Ultimo stadi 2025 – la favola continua” arriva venerdì 18 luglio a Messina, con la data da tutto esaurito allo Stadio Franco Scoglio. Ancora una volta Ultimo cambia le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni segna un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani.

L’allestimento