Ultimo, la favola continua… a Messina: cresce l’attesa, il cantautore pronto a stupire con il suo show

IL CONCERTO

Il 18 luglio allo stadio Franco Scoglio l'evento live

Per i fan siciliani, l’attesa è quasi finita: Ultimo sarà allo Stadio Franco Scoglio di Messina il 18 luglio. Questo appuntamento siciliano, un evento già sold out da mesi, è prodotto e organizzato da Vivo Concerti, promosso da Giuseppe Rapisarda Management e gode della collaborazione del Comune di Messina. Sarà un’occasione unica per vivere l’energia contagiosa di Ultimo e della sua “Generazione Ultimo”.

Ultimo è pronto a stupire ancora una volta il suo pubblico con uno spettacolo che promette di ridefinire gli standard dei suoi show. Il palco, pensato per “Ultimo Stadi 2025 – La favola continua… “, è un vero capolavoro di ingegneria e design: 65 metri di fronte e 24 metri di altezza. Una passerella personalizzata lunga 30 metri, a forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, accompagnerà le sue performance.

A fare da sfondo visivo, oltre 900 metri quadrati di superficie Led, arricchiti da oltre 600 corpi illuminanti, creeranno uno spettacolo di luci mozzafiato che si fonderà perfettamente con la sua consolidata regia live, offrendo un’esperienza inedita ai suoi concerti.

Questi numeri imponenti riflettono l’incredibile affetto e la lealtà del suo pubblico, la “Generazione Ultimo”. Centinaia di migliaia di persone di ogni età che affollano gli stadi, dimostrando che l’amore tra l’artista e i suoi fan è profondamente ricambiato, come Ultimo stesso aveva promesso: “Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”.

L’attesissimo ritorno live di Ultimo è stato anticipato dall’album “Ultimo Live Stadi 2024”, la sua prima raccolta live, che ha debuttato direttamente in testa alla classifica Top Album FIMI. È un risultato notevole, considerando che erano sei anni che un disco live di un artista italiano non raggiungeva la prima posizione nella settimana di uscita.

Ultimo, classe 1996, a soli 29 anni, vanta un palmarès straordinario: 42 stadi sold out, oltre 1.750.000 biglietti venduti in carriera, 6 album inediti che gli hanno fruttato 84 dischi di platino e 17 dischi d’oro, per un totale di oltre 7 milioni di copie vendute. Con più di 3,5 miliardi di streaming su Spotify e la permanenza della sua intera discografia per ben 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024, Ultimo è l’artista più presente nella Top of the Music by FIMI/GfK dell’intero anno. A fine 2024, ha ricevuto il premio come Miglior Autore Under 35 ai SIAE MUSIC AWARDS 2024, un riconoscimento che celebra l’impatto significativo del suo repertorio musicale sul panorama italiano.