Ultimo nella storia, superato Vasco Rossi: venduti 250 mila biglietti per il concerto di Roma (che si farà l’anno prossimo)

Ticket a ruba per "La Favola per Sempre" a Tor Vergata

Ultimo scrive una nuova pagina nella storia della musica italiana: sono stati venduti ben 250.000 biglietti in sole tre ore per l’evento “La Favola per Sempre”, fissato il 4 luglio 2026 nell’area di Tor Vergata a Roma. Questo risultato lo consacra come l’artista italiano che ha venduto più biglietti per un unico concerto di sempre, superando ogni precedente primato che era di Vadco Rossi al Modena Park nel 2017.

Un evento senza precedenti

Il concerto, ribattezzato il “Raduno degli Ultimi”, è stato annunciato appena pochi giorni fa da Ultimo, sul palco del suo decimo Stadio Olimpico in soli sei anni.

L’area di Tor Vergata, mai utilizzata prima per eventi musicali di queste dimensioni, accoglierà il pubblico nell’appuntamento più atteso dell’estate 2026, subito dopo aver ospitato il Giubileo dei Giovani.

Tutti i settori disponibili sono andati sold out in tempo record, a dimostrazione dell’incredibile attesa e affetto dei fan.

Le parole di Ultimo