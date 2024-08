Umberto Tozzi e “Notte Rosa – The Final Tour” approda in Sicilia

spettacoli

Tre concerti dell'artista che dice addio alla scena live

Il tour della vita a descrivere una carriera densa di traguardi in varie latitudini del globo, tranne ripensamenti dovrebbe essere l’ultimo, epilogo finale.

Umberto Tozzi tra i pochi italiani ad aver valicato con le proprie canzoni i confini nazionali, celebrato nelle classifiche americane grazie ad una cover di “Gloria” interpretata da Laura Branigan, inserita nella colona sonora di “Flashdance”, per varie stagioni i suoi tormentosi hanno dominato classifiche, rotazioni radiofoniche, senza tralasciare “Invisibile e Gli altri siamo noi”, capitoli decisamente più robusti.

“Notte Rosa – The Final Tour”, arriva in Sicilia con tre appuntamenti, 20 agosto Milazzo (Me) – Teatro Al Castello, 22 agosto Catania – Villa Bellini, 23 agosto Palermo – Teatro di Verdura.