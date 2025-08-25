Umberto Tozzi non finisce mai di stupire: tutti in piedi alla Live Arena di Agrigento

spettacoli

Allo Sport Village una tappa del suo tour di addio

Pubblico in piedi e cori all’unisono per Umberto Tozzi, che ieri sera ha infiammato la Live Arena dello Sport Village con una tappa del suo tour di addio, inserita nella 20ª edizione del Festival “Il Mito”. Un’ora e quaranta di spettacolo in cui il cantautore torinese ha offerto un condensato di emozioni e ricordi, dimostrando ancora una volta l’energia e la forza espressiva che lo hanno reso una delle voci più amate della musica italiana.

Fin dalle prime note di “Notte rosa”, brano che dà il titolo al tour, l’atmosfera si è trasformata in una festa corale. Subito dopo, con “Ti amo”, Tozzi ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, che ha cantato a squarciagola insieme all’artista. Poi una sequenza di evergreen che hanno fatto la storia: da “Immensamente” a “Tu”, da “Si può dare di più” a “Gente di mare”, fino all’attesissima “Gloria”. Una scaletta pensata per emozionare e coinvolgere, tra arrangiamenti moderni e richiami agli inconfondibili suoni anni Ottanta.