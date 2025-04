Un italiano firmerà il nuovo Agnus Dei della Sagrada Familia

agenzia

Una scultura di Andrea Mastrovito impreziosirà la Torre di Gesù

MADRID, 11 APR – È la proposta dell’artista italiano Andrea Mastrovito l’opzione scelta per completare un nuovo elemento cruciale della Sagrada Familia: la sua scultura dell’Agnus Dei è infatti stata selezionata per la realizzazione della croce che si poserà in cima alla nuova Torre di Gesù, attualmente in fase di costruzione in osservanza del piano originale di Antoni Gaudí, il celebre genio dell’architettura che ha dato vita al monumento simbolo di Barcellona. Come annuncia una nota, la scultura raffigurante un agnello proposta da Mastrovito (Bergamo, 1978) è stata giudicata vincitrice tra le cinque presentate alla selezione, cui avevano partecipato anche Edoardo Tresoldi (Italia), David Oliveira (Portogallo), Gonzalo Borondo (Spagna) e Jordi Alcaraz (Spagna). L’opera, che verrà collocata all’interno della croce in vetta alla torre, è stata scelta “per l’eleganza della luce dorata e la trasparenza luminosa della figura dell’Agnello” che la caratterizzano. Tutte e cinque le proposte partecipanti al concorso rimarranno in mostra fino al 9 giugno nella Casa Almoina del Museo diocesano di Barcellona. Il completamento della Torre di Gesù, che raggiungerà un’altezza superiore ai 170 metri, è previsto per la fine di questo 2025.

