Un lupo che ulula alla luna, cresce London zoo di Banksy

La nuova opera nella zona sud est di Londra, subito portata via

ROMA, 08 AGO – Un lupo solitario che ulula alla luna. È la nuova puntata dell’operazione ‘animalista’ avviata con cadenza giornaliera da Banksy a Londra che tutti hanno già soprannominato London Zoo. L’opera – uno stencil nero su una luna che è una parabola satellitare bianca preesistente – è comparsa in Rye Lane a Peckham, a sud est della città e come le altre è stata pubblicata da Banksy sui suoi canali ufficiali. “Sarà rimasto deluso chi dopo la capra, i due elefanti e le tre scimmie si aspettava quattro animali – dice Stefano Antonelli, curatore di mostre italiane dedicate allo street artist -. In tutto questo lavoro, tuttavia, stiamo vedendo la capacità magistrale di questo artista di portare la pittura nel contesto urbano e renderla grande, d’altronde è sua un’opera che recita: la chiave per fare grande arte è tutta nella composizione”. Il lupo è una new entry che si aggiunge allo zoo immaginario di Banksy. “È la prima volta che lo vediamo rappresentato – fa notare Antonelli – e si tratta di un lupo solitario”. In un video che circola su Instagram si vedono però due giovani incappucciati che portano via l’opera, mettendo a segno quello che sembrerebbe un furto. “Too late it’s gone!”, la scritta che accompagna il filmato.

