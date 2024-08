Spettacoli

A Canicattini Bagni la 21^ edizione del Festival del Mediterraneo dedicato al tema e ai colori della pace

Un museo a cielo aperto in stile Liberty per un’estate all’insegna della musica e della danza, dell’accoglienza e del divertimento, puntando sul ricco patrimonio culturale e storico, sulle tradizioni e sulle proprie radici.

Siamo a Canicattini Bagni, sull’altopiano degli Iblei, città elegante e calorosamente accogliente, dove anche quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Amenta e l’assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo retto da Sebastiano Gazzara, ha allestito un cartellone variegato di appuntamenti che danno vita alla 21^ edizione del Festival del Mediterraneo, dedicato al tema e ai colori della Pace. Programma allestito con il sostegno della Regione Siciliana.

«Un’estate sempre più ricca di musica – spiegano il sindaco Amenta e l’assessore Gazzara – musa ispiratrice e identitaria della nostra Canicattini Bagni, con appuntamenti internazionali, dal 30° festival Jazz al 41° raduno Bandistico, e ancora il fascino del grande teatro amatoriale, la magia della danza, i percorsi Liberty alla scoperta del centro storico canicattinese e le escursioni naturalistiche per immergersi nelle bellezze dei luoghi e dei paesaggi iblei, il piacere della lettura e dei libri, il valore delle tradizioni e i sapori unici e inconfondibili dei prodotti tipici di questa terra dalle radici millenarie. Un’estate da vivere insieme».

Un’estate intensa, già entrata nel vivo e che proseguirà all’insegna di una lunga serie di appuntamenti. Tutti da segnare in calendario. Il 10 agosto è in programma la Sagra del Pane Cunzato, l’11 agosto concerti al tramonto in largo Madonnina delle Lacrime e il The Kennedy Dream in piazza XX Settembre. Il 13 agosto appuntamento con la Tribute Band dei Pooh. A Ferragosto prende il via il Festival del Rifugiato assieme alla 30^ edizione del Canicattini Festival Jazz.

Nel weekend del 23 e 25 agosto, invece, la 41^ edizione del Raduno Bandistico a fare da preludio al 37° Palio di San Michele che, quest’anno, avrà come ospite musicale Eugenio Bennato. A lui il compito di aprire il Palio con il concerto “Musica dal Mondo Tour 2024” in programma il 30 agosto in piazza XX Settembre. Palio di San Michele che durerà fino al termine del mese quando arriverà la festa del Santo Patrono, appunto San Michele, preceduta il 28 settembre dal concerto de I Cugini di Campagna – sempre in piazza XX Settembre.

«Un cartellone variegato – proseguono il sindaco Amenta e l’assessore Gazzara – di appuntamenti per questo 21° Festival del Mediterraneo, che quest’anno dedichiamo al tema e ai colori della Pace. È stato approntato come sempre dall’Amministrazione Comunale avendo cura di piacere e raccogliere gli interessi e gli apprezzamenti di grandi e piccini, grazie all’ormai consolidata collaborazione e condivisione con le realtà associative, i gruppi, il volontariato, il Comitato dei Quartieri, il Sistema Museale Ibleo e il Museo Tempo, il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, la Consulta Giovanile, le imprese dell’accoglienza Sai ai migranti (Sistema Accoglienza Integrazione), del quale quest’anno come Comune festeggiamo il decimo anno, la Biblioteca comunale, le attività produttive e professionali, le Forze dell’Ordine e tanti cittadini che ogni anno fanno rete per dare vita ad una grande festa che ci accompagna fino al 29 settembre per le celebrazioni del Patrono della città. Un’estate serena, riflessiva e di sano divertimento, grazie al ricco patrimonio culturale, storico, delle tradizioni e dei sapori genuini di una terra incontaminata e dalle solide radici di umanità, generosità e laboriosità della sua gente. Un grazie a quanti hanno collaborato e reso possibile questo ricco cartellone e benvenuti a Canicattini Bagni, città del Liberty, della Musica e dell’Accoglienza».