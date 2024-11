Un nuovo capitolo della storia dei Negramaro: Free Love incontra i fan ad Etnapolis per un abbraccio di musica

il nuovo album

Free Love: il nuovo capolavoro dei Negramaro incontra i fan. Etnapolis si prepara ad accogliere la band salentina. Sabato 30 novembre, a partire dalle ore 17, i fan avranno l’opportunità unica di incontrare dal vivo i loro beniamini e di ricevere una dedica sulle copie del nuovo album, “Free Love”.

Da domani, 22 novembre, “Free Love” sarà fisicamente tra le mani dei fan. Un disco che è pronto a conquistare il cuore di pubblico e critica. Dodici tracce, otto collaborazioni prestigiose e un sound che unisce le radici salentine della band a sonorità più internazionali: questi gli ingredienti di un progetto ambizioso e ricco di emozioni.

Un’occasione imperdibile per i fan

L’incontro con i Negramaro sarà un momento speciale per tutti gli appassionati della band. Sarà possibile scambiare quattro chiacchiere con i musicisti, farsi autografare l’album e vivere un’esperienza indimenticabile.

“Free Love”: un inno alla libertà

Il titolo stesso dell’album, “Free Love”, racchiude in sé il messaggio che i Negramaro vogliono trasmettere: un invito a liberare i propri sentimenti e a vivere la vita con intensità. Un tema universale, affrontato con la sensibilità e la profondità che da sempre caratterizzano la musica di Giuliano Sangiorgi e dei suoi compagni. “Free love” è il nono album in studio dei Negramaro ed è disponibile in digitale, cd e vinile.

L’album è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale.

Le collaborazioni del disco sono frutto di amicizie e legami artistici che durano nel tempo: con Elisa i Negramaro avevano già lavorato in “Basta così” e “Ti vorrei sollevare”, con Jovanotti in “Cade la pioggia” e “Safari”. Con Fabri Fibra la collaborazione arriva dopo un lungo periodo di stima reciproca, cominciato dieci anni fa con alcuni messaggi condivisi sui social, nei quali Giuliano e Fibra hanno espresso il loro desiderio di scrivere qualcosa insieme. Malika Ayane è l’artista per cui Giuliano ha scritto “Come foglie”, “Niente”, “E se poi”; insieme hanno interpretato “La canzone del sole”, durante la serata cover a Sanremo 74.

Sono prime collaborazioni artistiche, ma amicizie di lunga data, quelle con Niccolò Fabi e Tiziano Ferro. Con Niccolò Fabi, Giuliano ha duettato in una diretta social sulle note di “Delicate” di Damien Rice, durante il lock down. Con Tiziano Ferro, ha fatto emozionare lo Stadio San Nicola di Bari sulle note di “Non me lo so spiegare” ed “Estate”.

Sono nuovi incontri quelli con Aiello e JJ Julius Son. Aiello è stato ospite di N20 BACK HOME, il concerto evento di Galatina, organizzato nel 2023 per festeggiare i vent’anni della band e tuttora disponibile su RaiPlay. Gli altri ospiti che si sono esibiti con la band sono: Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Ariete, Rosa Chemical, Ermal Meta, sangiovanni, Samuele Bersani, Fiorella Mannoia, Diodato, Samuel.

JJ Julius Son -autore della hit “Way down we go” da oltre un miliardo di streaming- rappresenta la novità assoluta del disco. La band islandese di cui è membro, dal sound rock blues e la voce profonda di Jokull Juliusson, portano tutta la vigorosa energia nel pezzo che, insieme al sound caratteristico dei negramaro, esplode nel mantra “Free Love”. Ripetuto quasi ossessivamente, “Free Love” è anche la title track del disco e rappresenta appieno le nuove radici dei Negramaro ed è un video, per la regia di Tiziano Russo, girato sulle suggestive vette del Monte Bianco a 3466 s.l.m., con la collaborazione di Skyway Monte Bianco, noto anche come il tetto d’Italia.

Un disco che non censura il sapore dell’amaro, che svela la fragilità e l’inquietudine. Un disco che invita all’azione, non solo come risposta alle avversità, ma come spinta per sognare, sperare, tornare a splendere. La forza e la fiducia di uscire dalla comfort zone.

“Free love”, liberati dalle paure e amati. L’invito è rivolto a tutti. Ai ragazzi, perché possano modellare il proprio futuro, senza la paura di sbagliare. Agli adulti, perché c’è sempre tempo per riprendere in mano la propria vita e cambiarla.

E’ un disco che parte dal racconto personale della band, per allargare lo sguardo e descrivere il mondo che ci circonda, la dimensione sociale, comunitaria che tutti viviamo.

Free love rivendica la libertà di amare se stessi e gli altri, perché amare è un diritto. Amare senza pregiudizi, violenza e discriminazioni. Ogni persona è libera di essere ciò che è, di amare chi desidera. Un modo di amare che non ammette possesso o prevaricazione e che guarda alla diversità come ricchezza.