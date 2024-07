Un palcoscenico di fede, tradizione e spettacolo

Spettacoli

Con i festeggiamenti in onore della patrona Santa Venera, Avola si conferma regina dell’estate

Un cartellone di eventi completo, già cominciato da qualche settimana e che entrerà nel vivo nei prossimi giorni con i festeggiamenti per la Patrona di Avola Santa Venera, coinvolgendo più spazi della città, dal centro storico alle spiagge, dal lungomare alla Villa comunale fino ad Avola Antica.

Avola si conferma città regina dell’estate siciliana: appuntamenti per tutti i gusti, dall’arte alla cultura e allo sport, senza dimenticare il cinema, il teatro, i momenti dedicati alla sostenibilità ambientale, quelli dedicati alle famiglie, ai più piccoli e agli anziani. Con grandi nomi come i Gemelli Diversi che con il Party anni ‘90 saranno i protagonisti del concerto in piazza del lunedì di Santa Venera, il 29 luglio, i QBeta per l’ottava al Bargo marinaro, e ancora divertimento con i Falsi d’Autore, Chris Clun, Lello Analfino e i Tinturia in concerto, Dj Rock-Aro senza tralasciare nel programma un focus sulle prelibatezze del luogo: dalla mandorla all’olio al vino.

«Avola è una città che continua a crescere – chiarisce il sindaco Rossana Cannata – e lo fa con una identità ben precisa e peculiare, lavorando per valorizzare il proprio patrimonio artistico, culturale, architettonico e naturale. Esaltiamo le nostre tradizioni, portando anche tante innovazioni per restare al passo con i tempi , potenziandone la bellezza».

Nel weekend Avola festeggerà Santa Venera. Domenica 28 luglio alle 20 la processione del simulacro seguita dal concerto di Santa Venera a cura della Banda Musicale Città di Avola con il tenore Salvo Guastella diretto dal maestro Sebastiano Bell’Arte. Alle 22,30 lo spettacolo pirotecnico in piazza Regina Elena, poi il videomapping sulla chiesa di Santa Venera dal titolo “Avola e Santa Venera tra culto, città e tradizione”. Lunedì 29 dedicato alla musica: in piazza Umberto tocca ai Gemelli Diversi con un grande party all’insegna degli anni ’90.

«Un’estate favolosa che mi vede con la mia amministrazione lavorare quotidianamente con il coinvolgimento di tante associazioni, attività, rete di imprese, pro loco, per continuare a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della città, con tante iniziative ed eventi».

Tra le novità di quest’anno la manifestazione Ortigia Film Festival con suggestive proiezioni in spiaggia Sdra-In; mercoledì 31 luglio, giovedì 1 e venerdì 2 agosto i film: “La nostra Raffaella”, “Il mio posto è qui” e “Sicilian Gods” e “Gloria!”.

Sabato 3 agosto sarà la vigilia dell’Ottava di Santa Venera e in piazza Umberto I si ride con I Falsi d’Autore. L’indomani la festa dell’Ottava; un momento suggestivo in quanto è prevista la processione in mare del simulacro della Santa, che partirà dal nuovo porto di Falaride. Dopo la processione, protagonista la musica: domenica sera live dei QBeta al Borgo Marinaro, il 5 agosto in piazza Umberto il concerto di Lello Analfino&Tinturia Orkestar.

Ha compiuto 10 anni, invece, la Notte Rosa sul lungomare Aldo Moro (Pantanello) con la realizzazione di una mega torta per festeggiarne il decennio. E in centro storico il 9 agosto la Notte Bianca con il coinvolgimento dei commercianti che terranno aperti i negozi con protagoniste tutte le piazze e le vie dell’esagono; intrattenimenti per tutti, dai laboratori per i più piccoli agli spazi dedicati agli artigiani allo sport e alle tradizioni.

La settimana di Ferragosto sarà ricca i attrazioni con Tonino Scala in concerto e lo spettacolo pirotecnico per la notte di San Lorenzo; l’11 agosto lo spettacolo comico “Una piazza per due” con Chris Clun e Simone Riccobono”, il 14 al parco Robinson Pantanello il Summer Fest con Rock-Aro and Friends. Non mancano gli appuntamenti con il gusto: il 7 agosto torna Calici di Stelle al centro giovanile Falcone e Borsellino, dal 15 al 18 agosto la sagra del pesce spada; poi a settembre (12 e 13) la due giorni organizzata da Strade di Sicilia, con la cerimonia di ingresso di Avola nell’associazione nazionale Città dell’Olio e il convegno dal titolo “Mandorla al Centro”. E per una città che punta anche sulla bellezza, da non perdere il 27 agosto la finale regionale di Miss Italia, con la presenza di Miss Italia 2023 Francesca Bergesio. Dal 31 agosto, infine, la settimana della Famiglia, con i personaggi amati dai piccoli in giro per la città con i brand più importanti di Rai yoyo a cura di Soluna Eventi e laboratori teatrali, giochi in legno innovativi e tanta musica. Momenti inoltre di relax con Avola “Città gentile” il 17 agosto con yoga al tramonto allo Chalet e tanto sport e movimento con “Un mare per tutti” a cura della Uisp degli Iblei con la firma della Carta europea dei diritti delle donne nello sport. E ancora da non perdere la notte dei bozzetti aspettando il Carnevale con i maestri carristi.