“Un principe ranocchio” per i più piccoli in scena ad Aci Bonaccorsi

Nel Catanese

Sabato 24 agosto (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore nell’ambito della rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro

Liberamente ispirato alla nota favola dei fratelli Grimm, Un principe ranocchio è uno spettacolo che con l’ironia e la leggerezza dei personaggi in scena propone agli spettatori una riflessione sull’importanza dei veri valori sui quali fondare la propria esistenza e le relazioni sociali: l’educazione e la sincerità, la lealtà e il rispetto degli altri. Lo spettacolo per famiglie Un principe ranocchio andrà in scena sabato 24 agosto (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania) nell’ambito della rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro. Prodotta da Nave Argo associazione culturale, la fiaba scritta e diretta da Iridiana Petrone vede in scena la stessa artista insieme con Giovanni Maugeri. Le musiche sono di Giuseppe Nicolosi, le scene di Tiziana Rapisarda, i costumi di Concetta Cannizzaro.