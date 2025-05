Un successo la Festa del Mare nella spiaggia di Mazzeo a Taormina per celebrare la bandiera Blu

L'APPUNTAMENTO

La Festa del Mare nella spiaggia di Mazzeo a Taormina, celebrata per il primo maggio in occasione dell’assegnazione della Bandiera Blu, si è rivelata un successo travolgente, capace di unire emozione, spettacolo e amore per il territorio. La giornata è stata un omaggio al mare, alla sua bellezza e all’impegno della comunità nella tutela dell’ambiente costiero.

Già dal mattino, l’area attrezzata sulla spiaggia si è animata di sorrisi e colori. Famiglie, residenti e turisti si sono ritrovati in riva al mare per vivere un’esperienza all’insegna della spensieratezza. Musica, giochi per bambini e intrattenimento leggero hanno trasformato la spiaggia in un vero e proprio villaggio della gioia. I più piccoli si sono divertiti con animatori, laboratori creativi e spettacoli improvvisati, mentre i grandi hanno potuto rilassarsi e godere del paesaggio mozzafiato tra un brindisi e l’altro.

Il pomeriggio ha segnato il culmine della festa. Piazza Pablo Pino, gremita di persone, si è accesa a partire dalle 17:30 con un grande spettacolo musicale che ha emozionato e coinvolto il pubblico fino a tarda sera. Sul palco, presentati da un carismatico Red Ronnie, si sono alternati artisti di grande richiamo. Valerio Scanu ha conquistato il pubblico con la sua voce intensa, mentre Luna Spina, giovane talento emerso da X Factor, ha portato energia e freschezza. La serata si è conclusa con la performance esplosiva di Jo Squillo, che ha fatto ballare tutti con la sua carica travolgente.

L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, carica di entusiasmo e orgoglio per un traguardo importante come la Bandiera Blu, simbolo di qualità ambientale e sostenibilità. L’evento ha dimostrato come la valorizzazione del patrimonio naturale possa andare di pari passo con la cultura, la musica e la partecipazione collettiva.