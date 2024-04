“Un viaggio per incontrare Mimì”: il film con Giancarlo Giannini, a Catania red carpet con i protagonisti

via sant'euplio

L'evento mondano riservato agli ultimi cento spettatori e alla stampa

Sono disponibili gli ultimi 100 biglietti per assistere all’anteprima nazionale del film con Giancarlo Giannini, che ha confermato la sua presenza, “Un viaggio per incontrare Mimì”, che ripercorre, a distanza di cinquanta anni, le stesse tappe, attraverso la Sicilia, che lo portarono da Palermo a Catania, prima di iniziare a girare le scene di “Mimì metallurgico”. L’ultimo lavoro cinematografico del regista siciliano Alfredo Lo Piero è partito subito dopo che Giannini, appena rientrato in Italia dopo il riconoscimento della stella sulla Walk of Fame di Hollywood, aveva inaugurato il CINE CT, l’integration village ideato da Alfredo Lo Piero. Il film è impreziosito dalla straordinaria partecipazione di Tuccio Musumeci, anch’egli nel cast di “Mimì metallurgico”.

Il red carpet