Una capra sul muro di Londra, il nuovo graffio di Banksy

agenzia

Lo stencil nero comparso stamattina nell' area di Kew Bridge

ROMA, 05 AGO – Una capra sulla sporgenza della parete bianca di un edificio, in equilibrio come sulla roccia di una montagna, nell’ atto di guardare giù mentre cadono piccoli sassi, a poca distanza da una telecamera vera puntata su di lei. E’ il nuovo graffio di Banksy comparso in mattinata nell’ area di Kew Bridge a Londra. L’ immagine di The Goat, uno stencil nero, è stata è pubblicata dal misterioso artista sul sito Banksy.co.uk e sulla sua pagina Instagram, i suoi unici canali ufficiali. A rilanciarla sui social italiani è Stefano Antonelli, autore con Gianluca Marziani di una monografia su Banksy tradotta anche all’ estero e curatore di diverse mostre in Italia dedicate allo street artist più famoso del mondo. ”Il lavoro – spiega Antonelli – è presentato con una indicazione nascosta: day 1. Dopo la ‘British Spraycation’ dell’ anno scorso, Banksy sembra indugiare in una nuova campagna estiva riproponendo il suo stile più classico, quello dei primi anni duemila, lo stencil monocromo”. Nel marzo 2024 un’ opera ‘ecologista’ dell’ artista – la chioma verde dipinta sulla parete di una palazzina – dietro a un albero vero con i rami totalmente potati – era stata realizzata a Hornsey Road, nella zona nord della capitale. ”Plausibilmente – aggiunge Antonelli – nei prossimi giorni ne sapremo di più. E’ interessante osservare come Banksy proponga una sorta di opera-a-puntate per l’ estate, come è in uso per certa letteratura”. In una foto di un anno fa la telecamera sulla parete dell’ edificio risultava orientata in modo diverso il che fa ritenere che lo spostamento sia appunto legato all’ intervento dell’ artista.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA