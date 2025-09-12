Una delegazione dell’Unione Nazionale Pro Loco da Papa Leone XIV

agenzia

Nell'udienza a guidare il gruppo il presidente di Unpli La Spina

ROMA, 12 SET – Una delegazione dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia Aps, guidata dal Presidente Antonino La Spina,è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV. Durante l’incontro, il Presidente ha portato i saluti delle oltre 6.400 Pro Loco attive su tutto il territorio nazionale. “Essere ricevuti da Papa Leone XIV è stato un momento di profonda emozione e onore – spiega La Spina in una nota -. A nome delle oltre 6.400 realtà che ogni giorno custodiscono e promuovono le tradizioni, la cultura e il patrimonio dei nostri territori, come presidente di Unpli, insieme ad una delegazione di presidenti regionali e ai componenti della giunta regionale, abbiamo portato al Santo Padre un segno tangibile del nostro impegno: alcuni volumi e doni che raccontano la storia e l’identità della nostra rete e un’opera realizzata da uno scultore lucano”. Un gesto simbolico, “ma carico di significato – aggiunge -. Le parole di incoraggiamento e vicinanza ricevute dal Santo Padre ci riempiono di gratitudine e ci donano nuova energia per continuare con ancora più determinazione il nostro percorso di valorizzazione dei borghi, del volontariato e della solidarietà. Questo incontro rimarrà nel cuore di ciascuno di noi per portare avanti la nostra missione”.

