Una festa a cielo aperto per il concerto di Anna Pepe al Giardino Bellini

Catania

Ha fatto ballare, saltare e cantare ogni singolo spettatore, mantenendo un ritmo incessante dall’inizio alla fine

Con oltre un’ora di show trascinante, Anna Pepe ha trasformato Villa Bellini in una vera e propria festa a cielo aperto. Il concerto, gremito di pubblico, ha visto non solo adolescenti e ragazzi in prima fila, ma anche tantissimi bambini accompagnati dai genitori, segno di un’artista capace di parlare a più generazioni. Sin dalle prime note, l’energia era alle stelle: Anna ha fatto ballare, saltare e cantare ogni singolo spettatore, mantenendo un ritmo incessante dall’inizio alla fine.

Un compleanno speciale sul palco

Come da tradizione durante “BBE”, il brano che nell’originale vede la collaborazione di Lazza, Anna ha invitato un fan a salire sul palco per interpretare quella parte. Stavolta la scelta è ricaduta su Christian, presente in fila già dalle 6 del mattino e festeggiato speciale della serata. Quando ha rivelato che era il giorno del suo compleanno, Anna ha coinvolto tutto il pubblico in un fragoroso “Tanti auguri”, trasformando il momento in un ricordo destinato a restare.

Un mare di luci per “Tonight”

Dopo i picchi di energia, Anna ha regalato anche un momento più intimo: durante “Tonight”, ha chiesto a tutti di accendere le torce dei cellulari. Il risultato è stato un colpo d’occhio suggestivo: migliaia di luci tremolanti che illuminavano la platea, creando un’atmosfera sognante e intensa, in perfetto contrasto con i brani più esplosivi.

Coreografie e potenza scenica

A sostenerla, un corpo di ballo impeccabile, capace di fondere precisione e grinta. Le coreografie, curate nei minimi dettagli, si sono integrate perfettamente con la presenza scenica di Anna, rendendo ogni pezzo uno spettacolo nello spettacolo. Tra i momenti di pura adrenalina, “Petit Fou Fou” ha scatenato l’intera Villa Bellini, con il pubblico al massimo dell’energia.

L’abbraccio con Cecilia

Uno dei momenti più commoventi della serata è stato l’arrivo sul palco di Cecilia, una giovane fan che Anna aveva già conosciuto in passato, andando a trovarla di persona dopo una diretta su TikTok. Cecilia aveva raccontato che la musica di Anna l’aveva aiutata a superare sfide personali molto difficili. Emozionata, Anna le ha dedicato parole intense: «Questo è un traguardo che va oltre gli streaming e i biglietti venduti», lasciandosi quasi andare alle lacrime. Insieme hanno cantato “Hello Kitty”, con Cecilia che ha ballato, cantato e incitato il pubblico con una naturalezza e una personalità che hanno conquistato tutti.

Un finale esplosivo