“Una mente nuova” del prof. Tamburello arriva in Sicilia

il tour

Antonino Tamburello, Professore, Psichiatra, Psicoterapeuta, è il Fondatore e il Direttore dell’Istituto Skinner e il Fondatore della Facoltà di Psicologia UER, da sempre impegnato in tematiche che riguardano il benessere e la salute mentale, è il protagonista di “Una mente nuova”, uno spettacolo teatrale dedicato alla riscoperta del cambiamento e della rinascita.

“In un mondo sempre più tossico – spiega il Professore Tamburello – la crisi e le sfide di tutti i giorni costringono gli individui a sviluppare risorse interiori come la resilienza, la determinazione e la capacità di adattarsi in maniera creativa. Assumendo una visione positiva, queste difficoltà diventano un terreno fertile – conclude – per fare emergere il meglio di noi stessi e sviluppare una mente nuova, contribuendo alla creazione di un futuro migliore”.