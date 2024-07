Una missione per Gufetta, sabato 20 luglio, inaugura la rassegna “Fiabe in corte”

Spettacoli

Il clima è impazzito? Gufetta, zelante assistente di Madre Natura, sotto il grande albero delle Stagioni ha una missione da compiere: scoprire chi sta provocando i cambiamenti sulla terra dove tutto sembra sottosopra. Riuscirà nell’impresa? È questa la premessa da cui prende avvio Una missione per Gufetta la fiaba per i più piccoli che, sabato 20 luglio (ore 19.30) alla Corte Recupero Cutore di Aci Bonaccorsi (Catania) inaugura la mini rassegna per bambini e famiglie Fiabe in corte organizzata dall’Associazione Città Teatro. Prodotta da Nave Argo associazione culturale, la fiaba scritta e diretta da Iridiana Petrone vede in scena la stessa artista nei panni di Madre natura (e non solo!) mentre l’attrice Loriana Rosto interpreta, appunto, Gufetta. Le musiche sono di Giuseppe Minutolo, la scenografia di Tiziana Rapisarda, oggetti di scena di Felice Di Stefano e i costumi di Concetta Cannizzaro. Una missione per Gufetta, piccolo omaggio al racconto ”L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, è uno spettacolo che, grazie all’utilizzodi varie tecniche teatrali, propone con delicatezza ai piccoli e grandi spettatori diversi importanti ed attuali spunti di riflessione: quello urgente della tutela e della salvaguardia dell’ambiente; quello del destino di ogni essere umano che, con pazienza e costanza, è capace di determinare la propria vita; e quello di una Comunità che quando riesce ad essere unita e coesa trova il modo di affrontare in armonia ogni difficoltà. La rassegna “Fiabe in corte” proseguirà poi domenica 21 luglio con lo spettacolo Bimbi e Pupi dell’Associazione Arte Pupi Fratelli Napoli e ancora: domenica 18 agosto con La ballata di Robin Hood prodotto da Argante, sabato 24 agosto con Il principe ranocchio di Nave Argo, domenica 1 settembre con I racconti della Maiolica prodotto da Associazione Città Teatro e sabato 7 settembre con Il piccolo principe e la lampada magica di Arte Pupi Fratelli Napoli.