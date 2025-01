Un’iconica e pacifica Norma in omaggio al genio di Bellini

Lirica

Da domani al 26 gennaio con un cast di eccellenza, che vede sul podio Leonardo Sini, regia, scene e costumi di Hugo De Ana. Alla prima dell'opera assisterà anche Antonio Tajani

«Celebriamo il genio di Vincenzo Bellini commemorando il 190º anniversario della morte e inauguriamo la stagione lirica con il messaggio di pace che irradia dalla “sua” Norma. Proseguiamo così nell’esplorazione dell’universo belliniano che in questi anni ha portato a realizzare importanti allestimenti e incisioni discografiche». Queste le parole, questo lo spirito con cui il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, Giovanni Cultrera di Montesano, riassume la lungimirante e articolata progettualità sviluppata dall’ente lirico con riferimento alla figura universale – e al tempo stesso identitaria – del sommo compositore etneo. In serata si apprende dallo stesso Teatro Massimo Bellini che Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, interverrà domani alla rappresentazione.

Prossima tappa è proprio la sontuosa produzione di Norma, in scena da domani al 26 gennaio con un cast di eccellenza, che vede sul podio Leonardo Sini, regia, scene e costumi di Hugo De Ana. Nel ruolo del titolo si alternano i soprani Irina Lungu e Carmela Remigio. Orchestra et Coro del Teatro Massimo Bellini sono ancora una volta in primo piano per esaltare i capolavori del genius loci.

«Potente – ribadisce Cultrera – è il monito alla riappacificazione che attraversa uno dei capolavori più iconici della storia del melodramma. Un auspicio che si fa preghiera nell’ultimo verso della sublime “Casta diva”, l’invocazione alla Luna, alla quale la protagonista chiede unicamente “Spargi in terra quella pace che regnar tu fai nel ciel”. Oggi più che mai assume immenso significato essere consapevoli del valore universale di quest’aria immortale, che risuona da quasi due secoli in ogni angolo del mondo. Non più soltanto nei teatri, nella sale da concerto, nei salotti musicali, ma nelle cuffie degli appassionati e nei più vari dispositivi audiovisivi. L’umanità che ascolta “Casta diva” è la stessa che ripudia la guerra.»L’inaugurazione con il titolo belliniano rappresenta così un’occasione per evidenziare l’immensa eredità artistica e morale di Vincenzo Bellini.