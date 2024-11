Valentina Persia in Sicilia con due spettacoli per festeggiare trent’anni di risate

TEATRO

L'attrice, comica e ballerina il 4 dicembre al “Teatro Golden” di Palermo e il 5 dicembre al “Teatro Metropolitan” di Catania

Attrice, comica e ballerina. Una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile. Conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta, Valentina Persia celebra trent’anni di palcoscenico con il suo esilarante spettacolo “Ma che te ridi?!”. Due gli appuntamenti in Sicilia organizzati e promossi da Eventi Olimpo e Comar23: il 4 dicembre al “Teatro Golden” di Palermo e il 5 dicembre al “Teatro Metropolitan” di Catania.

Superata la fatidica ma bellissima età di cinquant’anni, Valentina Persia tira le somme del vissuto con le dovute sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni e, partendo dal presupposto che in matematica non è mai stata un genio… si ride, si balla, si canta, si riflette e – perché no – ci si spoglia…