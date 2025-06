‘Vamos’, a Napoli l’anteprima del film sui fratelli Leo

agenzia

In sedia a rotelle al traguardo della Maratona di New York

NAPOLI, 11 GIU – In anteprima a Napoli, sul grande schermo, la storia di Dario Leo e del fratello maggiore Franco, tetraplegico dalla nascita e grande appassionato di atletica. Si intitola ‘Vamos. Storia vera di un sogno’ il docufilm prodotto da Giuseppe Rinaldi per Isolkappa con la regia di Daniela Riccardi che sintetizza la straordinaria impresa dei due fratelli originari di Bellizzi, nel Salernitano, di correre insieme e arrivare al traguardo della Maratona di New York. Il film sarà presentato a Napoli domani, 12 giugno (ore 20), nel nuovo spazio CasaCinema in una serata organizzata dalla Film Commission Regione Campania alla quale interverranno il protagonista Dario Leo, l’attore Patrizio Rispo (che presta la voce a Franco Leo), il produttore Giuseppe Rinaldi, la regista Daniela Riccardi e il direttore della FCRC Maurizio Gemma. ‘Questo film – sottolinea la regista – ci accompagna nel mondo reale dei sogni. E’ un inno alla vita che nasce dall’urgenza di raccontare ciò che spesso resta ai margini: il modo in cui le persone con disabilità sognano, aspirano, immaginano il futuro. Non eroi, non vittime: semplicemente persone’. Le immagini ci portano a New York, nel 2022, al seguito dei fratelli Leo: Dario corre e presta le gambe a Franco spingendo la sua carrozzina fino al traguardo. Un mese dopo Franco Leo muore di Covid, ma ormai è diventato un simbolo per tante famiglie che condividono il suo dramma e che vorrebbero consentire ai propri cari di emulare il suo gesto. Dario Leo accetta la sfida e si presta a diventare così ufficialmente ‘spingitore di sogni’, prestando le sue gambe ad altri ‘atleti del cuore’ come il giovane campione Pietro De Pizzol che, nelle ultime sequenze del film, partecipa insieme con lui alla Maratona di Berlino. “Questa opera – afferma il produttore Giuseppe Rinaldi – è stata pensata come strumento di dialogo e sensibilizzazione nella ferma convinzione che sia possibile contribuire a comunicare la disabilità non come limite, ma come un’altra forma di forza”. Con la partecipazione di Lorena Bianchetti, completano il cast Edoardo Erba (sceneggiatura), Massimiliano Gagliardi (musiche originali), Giuseppe Carfora (fotografia), Giorgio Molfini (sonorizzazione e mix audio).

