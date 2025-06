Vasco Rossi in concerto, treni speciali per Messina

trasporti

I collegamenti straordinari previsti con Palermo e Catania

Treni straordinari per facilitare la mobilità dei partecipanti ai concerti di Vasco Rossi previsti a Messina sabato 21 e domenica 22 giugno. Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), in accordo con la Regione, committente del servizio che ha accolto la richiesta del Prefetto di Messina, ha attivato due treni straordinari in partenza da Messina Centrale, uno diretto a Palermo ed uno con destinazione Catania, che circoleranno nelle notti tra il 21 e il 22 giugno e fra il 22 e il 23 giugno 2025.

Le corse in programma