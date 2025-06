Vasco Rossi, l’appello contro la guerra durante lo straordinario concerto di Messina

Fronte del palco

«Le guerre fanno male alla civilità e alle persone. Chi le proclama è un farabutto e un vigliacco». Il video

«Basta con la strage degli innocenti a Gaza. Basta con tutte le stragi di bambini, donne, anziani. Le guerre dovrebbero essere bandite dall’umanità ormai. Le guerre sono tutte sbagliate e fanno male alla civiltà e alle persone comuni. Quelli che dichiarano le guerre, i farabutti che le dichiarano, poi non le dichiarano perché loro stanno nascosti nei loro bunker. Fanno combattere i giovani e massacrano i civili. Farabutti e anche dei vigliacchi. Siamo per la pace, l’amore e la musica». Queste le parole pronunciate ieri sera a Messina da Vasco Rossi nel corso del primo dei suoi due concerti allo stadio Franco Scoglio davanti a circa 40.000 spettatori.

Oltre a riproporre i suoi grandi classici, come l’applauditissima Saly, Rossi si è quindi lanciato in un appello in queste ore di tensioni in Medio Oriente. Poche ore dopo l’attacco Usa alle basi nucleari iraniane che sta tenendo in apprensione l’intero mondo.

Questa sera si replica, sempre a Messina. Ingressi e orari: apertura porte Prato: ore 15, apertura porte generale: ore 15.30, apertura cassa accrediti – botteghino: ore 18.30, inizio spettacolo: ore 21.