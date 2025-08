Vasco Rossi posta foto su Taormina e De Luca coglie l’occasione al volo

Social

Un pensiero semplice quello espresso dal cantante emiliano che è stato proprio nella città messinese per l'ultima tappa del suo tour

«Quest’estate voglio proprio andare al mare». Così Vasco Rossi ha scritto stamattina sui suoi social, postando una foto scattata a Taormina durante l’ultima tappa del tour. Un pensiero semplice, carico di nostalgia e legato a un luogo che evidentemente gli è rimasto nel cuore.

Tra i tanti commenti dei fan anche il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, che ha colto l’occasione per rivolgergli un invito speciale: tornare a Taormina nel 2026 per ricevere un premio alla carriera durante la prima edizione del Taormina music award, promosso dalla Fondazione Taormina. «Dopo 25 anni – scrive De Luca – il Teatro Antico è pronto a riaccoglierti su quel palco che ti vide protagonista indimenticabile della tappa siciliana del Festivalbar, andata in scena proprio qui il 22 e 23 giugno 2001».Un invito che è anche una dichiarazione d’affetto: «Sarebbe un sogno poterti rivedere qui, in uno dei luoghi più magici del mondo, per celebrare una carriera che ha segnato intere generazioni. Vasco, Taormina ti aspetta! Da parte di un tuo fan oggi sindaco di Taormina».

