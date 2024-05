Vaticano: francobollo ‘Errore di gioventù’ vale 500 volte in più

agenzia

Era stato ritirato dopo pochi giorni dopo l'emissione

TORINO, 15 MAG – E’ moltiplicato di 500 volte in un anno il valore del francobollo emesso il 16 maggio 2023 dalle Poste Vaticane per celebrare la Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, ritirato pochi giorni dopo, a causa delle polemiche scatenate dall’illustrazione ispirata al Monumento delle scoperte di Lisbona, evocativo del passato colonialista del Portogallo, con papa Francesco nei panni di Enrico il navigatore. Messo fuori corso, era stato sostituito in luglio con francobollo con il logo della Giornata mondiale della gioventù. E’ la valutazione fatta dalla storica casa d’aste torinese Bolaffi. “Si stima che in circolazione ci siano circa 1.300 esemplari, ricercatissimi dai collezionisti, tanto da essere venduti a quasi 500 volte il loro valore facciale di 3,10 euro”, commenta l’amministratore delegato Filippo Bolaffi. “La vicenda ricorda da vicino quella del celeberrimo Gronchi rosa. La differenza – spiega Bolaffi – è che la diffusione di Errore di gioventù – come è stato ribattezzato il francobollo dai filatelici – è un cinquantesimo più bassa di quella del francobollo del 1961. Stimiamo poco più di un migliaio di esemplari sul mercato a fronte dei circa 80mila Gronchi rosa in circolazione. Grazie a questo errore, la filatelia è tornata a far parlare di sé a livello nazionale”, conclude l’amministratore delegato del Gruppo Bolaffi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA