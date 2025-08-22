Venditti, al via il tour in Sicilia “Notte prima degli esami 40th Anniversary 2025 Edition”

spettacoli

Cinque concerti: si parte da Agrigento, poi due date a Taormina e due a Palermo

Sarà il palco del Teatro Greco di Patti ( Messina) per il Tindari Festival 2025 ad inaugurare le sei date del tour siciliano di Antonello Venditti. La suggestiva location, con una magnifica vista innanzi al golfo di Patti sul mar tirreno e sulle isole Eolie, accoglierà lo spettacolo con l’organizzazione di Puntoeacapo in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Patti.

Dopo il grande successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Antonello Venditti ancora una volta incanterà il pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro l’inno generazionale “Notte prima degli esami” e tutti gli altri brani di “Cuore”, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”.