Venditti stasera in concerto a Catania dopo le polemiche sull’insulto a una disabile

Musica

Il tour "Notte prima degli esami" fa tappa alla Villa Bellini, sabato sarà a Palermo

Oggi e sabato i due concerti siciliani di Antonello Venditti, nell’ambito del tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, prodotto da “Friends & Partners” e avviato nella ricorrenza dei 40 anni dalla pubblicazione del disco “Cuore”, nono album in studio dell’artista romani, avvenuta il 20 luglio del 1984. Un disco che segnò subito un’epoca dal punto di vista musicale, per via di due “singoli” che conteneva, in particolare: “Ci vorrebbe un amico” e “Notte prima degli esami”.

Esordio isolano oggi alla Villa Bellini di Catania, mentre sabato sarà la volta del Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo. Entrambi gli eventi sono organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, il primo è inserito nella rassegna “Sotto il Vulcano Fest” e si svolgerà in collaborazione con il Comune per il “Catania Summer Fest”; il secondo, allestito in collaborazione con il Comune di Palermo, fa parte del ricco cartellone del “Dream Pop Fest”.

L’Antonello nazionale sbarca in Sicilia a pochi giorni dallo scoppio di una forte polemica che lo ha visto protagonista ed i cui toni sono ancora parecchio accesi. Il riferimento è a quanto accaduto il 25 agosto a Barletta, dove Venditti avrebbe reagito con notevole disappunto dinanzi alla condotta di una ragazza disabile che avrebbe pronunciato parole incomprensibili durante l’esibizione dell’artista, a sua volta convinto che si trattasse di un’espressione di protesta. In effetti, poi, dopo che ha avuto contezza della circostanza, sulla scorta di quanto riferito dal personale di palco, il cantautore ha espresso tutto il suo rammarico assieme alle scuse. Questo, comunque, sembra non essere bastato per placare la “piazza” e per tale non devono intendersi solo gli spettatori del concerto pugliese.

Sul piano artistico, il progetto varato da Venditti ha riscosso ampi ed unanimi consensi, ne sono testimonianza i “sold out” a raffica che hanno accompagnato le sue esibizioni nell’ambito del fortunato tour, un progetto “live” e discografico partito dall’Arena di Verona il 19 maggio scorso, attraverso un’anteprima speciale; poi, l’apoteosi (per dirla con uno dei suoi brani più celebri, “Bomba o non bomba”, alle Terme di Caracalla, dove “giocava in casa”. Oltre ai brani inseriti nell’album “Cuore”, Venditti e la sua affiatata band portano sul palco i principali successi della lunga e straordinaria storia musicale del cantautore romano. Non a caso, il progetto discografico legato al tour è stato riconosciuto di particolare valenza culturale e sociale, tanto da ricevere il patrocinio del ministero della Cultura, “bolla” assegnata nella sede dello stesso MiC il 7 maggio scorso, in presenza del ministro Gennaro Sangiuliano e del sottosegretario al ramo, Gianmarco Mazzi.