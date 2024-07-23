Venezia 81, cinque film italiani in Concorso. Da Clooney a Bellucci, le star al Lido

Cinema

In gara i siciliani Guadagnino, con "Queer", e "Iddu" di Grassadonia e Piazza

Sono 5, su 21, i film italiani in Concorso a Venezia 81: alla Mostra 2024, in gara ‘Campo di battaglia’ di Gianni Amelio (con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini, Giovanni Scotti, Vincenzo Vivenzo, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Maria Grazia Plos, Rita Bosello); ‘Vermiglio’ di Maura Delpero (con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari, Carlotta Gamba, Santiago Fondevila Sancet, Rachele Potrich, Anna Thaler, Patrick Gardener, Enrico Panizza, Luis Thaler, Simone Benedetti, Sara Serraiocco): ‘Iddu (Sicilian letters)’ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno, Betti Pedrazzi, Filippo Luna, Rosario Palazzolo, Roberto De Francesco, Vincenzo Ferrera, Maurizio Marchetti, Gianluca Zaccaria, Lucio Patanè); ‘Queer’ di Luca Guadagnino (con Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman, Lesley Manville, Michael Borremans, Andra Ursuta, David Lowery); ‘Diva futura’ di Giulia Louise Steigerwalt (con Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza, Tesa Litvan, Lidija Kordić).

‘Queer’ di Guadagnino è un adattamento di un romanzo dello scrittore statunitense William S. Burroughs, in cui Daniel Craig interpreta l’alter ego del celebre scrittore della Beat Generation, un espatriato americano emarginato che vive in Messico e lotta contro la dipendenza dall’eroina. La star della serie Netflix ‘Outer Banks’ Drew Starkey interpreta un uomo più giovane di cui l’espatriato si infatua perdutamente.

L’anno scorso ‘Challengers’, il film di Guadagnino sul triangolo amoroso del tennis, avrebbe dovuto aprire Venezia fuori concorso, prima di essere ritirato dal Festival a causa di complicazioni promozionali dovute allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood.

Il dramma sul boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, dal titolo “Iddu”, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza – con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Betti Pedrazzi e con Antonia Truppo e con la partecipazione di Tommaso Ragno – è una coproduzione Italia-Franciaed è è scritto dagli stessi Grassadonia e Piazza.

‘L’orto americano’, thriller di Pupi Avati, sarà invece il film di chiusura di Venezia 81 Fuori Concorso, ha annunciato il direttore artistico della Mostra del Cinema, Alberto Barbera.

Red carpet super affollato di star internazionali a Venezia 81: Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro (‘The room next door’ di Pedro Almodóvar), Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones (‘The Brutalist’ di Brady Corbet), Daniel Craig, Jason Schwartzman (‘Queer’ di Luca Guadagnino), Jude Law, Nicholas Hoult (‘The Order’ di Justin Kurzel), Angelina Jolie (‘Maria’ di Pablo Larraín), Joaquin Phoenix, Lady Gaga (‘Joker: folie à deux’ di Todd Phillips), Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas (‘Babygirl’ di Halina Reijn), Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci, Jenna Ortega, Willem Dafoe (‘Beetlejuice Beetlejuice’ di Tim Burton), Brad Pitt, George Clooney (‘Wolfs’ di Jon Watts), Cate Blanchett, Kevin Kline (‘Disclaimer’ – serie tv in 7 capitoli di Alfonso Cuarón), Samantha Morton (‘2073’ di Asif Kapadia), Peter Sarsgaard (‘September 5’ di Tim Fehlbaum), Sigourney Weaver (Leone d’oro alla carriera).

A sfilare tra gli ttori e le attrici italiane Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher (“Maria” di Pablo Larraín), Alessandro Borghi (“Campo di battaglia” di Gianni Amelio), Toni Servillo, Elio Germano (“Iddu – Sicilian letters” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza), Pietro Castellitto, Barbara Ronchi (“Diva futura” di Giulia Louise Steigerwalt), Tommaso Ragno, Sara Serraiocco (“Vermiglio” di Maura Delpero), Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano (“Il tempo che ci vuole” di Francesca ComencinI), Fausto Russo Alesi, Rocco Papaleo, Filippo Timi, Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Edoardo Leo (“Se posso permettermi – Capitolo II” di Marco Bellocchio), Luca Marinelli (“M – Il figlio del secolo” episodio 1 – 8 di Joe Wright), Valerio Mastandrea, Lino Musella, Laura Morante (“Nonostante” di Valerio Mastandrea), Francesco Gheghi, Francesco Di Leva (“Familia” di Francesco Costabile), Valeria Bruni Tedeschi (“L’attachement” di Carine Tardieu), Filippo Scotti, Chiara Caselli (“L’orto americano” di Pupi Avati, Valentina Cervi, Alessandro Preziosi, Alessio Boni (“Leopardi. Il poeta dell’infinito – Parte 1 e 2” di Sergio Rubini).

‘Joker 2: Folie à Deux’, il sequel musicale di Todd Phillips del suo ‘Joker’, premiato con il Leone d’Oro nel 2019, sarà in Concorso a Venezia 81. Il film è interpretato da Lady Gaga e Joaquin Phoenix.