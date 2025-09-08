Venezia, Il bilancio del direttore della Mostra del Cinema “Alto livello, nel 2026 parleremo di IA”

L'evento

Il direttore Barbera «Giuria d’accordo sul verdetto»

Il verdetto della giuria? «Lo trovo corretto: da una parte si è privilegiato l’aspetto cinematografico e dall’altro lo zeitgeist, lo spirito del tempo, la questione Gaza. La giuria ha discusso a lungo, in grande accordo». Così un rilassato Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, all’indomani della serata finale dell’82/a edizione analizza le scelte della giuria, presieduta da Alexander Payne, che ha assegnato il Leone d’Oro a “Father Mother Sister Brother” del regista indie american Jim Jarmusch e il Leone d’argento allo straziante “The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, con tutto il suo carico di dolore per la vittima di Gaza di cinque anni protagonista in voce del film. Un giudizio che ha lasciato l’amaro in bocca a quanti avrebbero preferito vedere proprio Hind Rajab sul gradino più alto del palmares.

È vero che c’è stato un componente della giuria (si è parlato di Fernanda Torres, attrice, scrittrice e sceneggiatrice brasiliana) che avrebbe protestato per il verdetto? «No, non è assolutamente vero. Non c’è stato nessun problema nella giuria dove certo si è discusso a lungo, ma all’interno di un dibattito civile e approfondito».Cosa pensa comunque del giudizio finale? «Credo sia necessario accettarlo. Certo, un’altra giuria avrebbe probabilmente agito diversamente, ma questo è del tutto normale, fa parte del gioco».Accetterebbe un altro rinnovo biennale a fine mandato nel 2026? «Devo dire che non ci penso. Per me ora la priorità è solo quella di realizzare la prossima edizione della Mostra allo stesso livello di quest’anno, cosa non facile», replica Barbera. E i numeri parlano chiaro: 103.033 biglietti venduti (+9% sul 2024) e 13.934 accrediti ritirati (+9% sul 2024); 13.978 prenotazioni (+16%) per la sezione Venice Immersive; 1.700 partecipanti accreditati, per lo più giovani, alle Masterclass e circa 44,4 milioni di visualizzazioni per i contenuti della Mostra pubblicati su web e social con circa 855.125 interazioni (+12%) e 1,3 milioni di visualizzazioni di pagina per il sito ufficiale.