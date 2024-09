Venezia, ultime voci sui Leoni, l’Italia c’è

agenzia

In pole Almodovar. Coppe a Kidman e Lindon, Vermiglio di Delpero

LIDO DI VENEZIA, 07 SET – A poche ore dalla serata finale di Venezia 81, con la cerimonia in Sala Grande, sembrano convergere i rumors sui premi assegnati dalla giuria presieduta da Isabelle Huppert. Per l’Italia ci sarebbe un riconoscimento per Vermiglio, opera seconda di Maura Delpero. Nicole Kidman, protagonista di Babygirl di Halina Reijn, è stata avvistata nell’esclusivo Cipriani alla Giudecca e dovrebbe essere lei la Coppa Volpi insieme a Vincent Lindon di The Quiet Son (Jouer avec le feu) di Delphine e Muriel Coulin, contraddicendo le voci che erano circolate su Daniel Craig di Queer di Luca Guadagnino. Il favorito al Leone d’oro sarebbe stato avvistato al Marriot sull’isola delle rose: Pedro Almodovar de La stanza accanto. Tra i premi ci sarebbero Walter Salles con I’m Still Here e Brady Corbet di The Brutalist.

