Video, giovane vìola la cupola del Brunelleschi a Firenze

agenzia

Si filma a decine di metri di altezza, fuga da cantiere restauro

FIRENZE, 10 LUG – Un giovane ha postato un video in cui si mostra mentre è dentro la cupola del Duomo di Firenze, raggiunta abusivamente da passaggi interni e poi si vede quando cammina all’esterno a decine di metri di altezza finché pare imboccare una scala di un cantiere di restauro esterna alla cattedrale. L’Opera del Duomo di Firenze ha avviato accertamenti – anche visionando le sue telecamere – e ritiene verosimile il video anche se al momento non è possibile datare la circostanza e deve essere ancora ricostruito il percorso esatto compiuto dall’intruso. L’ingresso risalirebbe almeno a oltre 15 giorni fa. Le immagini mostrano anche il giovane mentre cammina sulle protezioni esterne alla cupola in una condizione di evidente pericolo, in passaggi spericolati a forte rischio di caduta nel vuoto. Per uscire ha usato una scala metallica del cantiere posizionato alla tribuna nord. Altre immagini sono girate dal basso da un complice nella piazza e lo riprendono mentre cammina in quota all’esterno della cattedrale. Al momento non risultano danni ma le verifiche sono in corso. L’Opera denuncerà il giovane all’autorità giudiziaria. Luca Bagnoli, presidente dell’Opera, ha dichiarato in una nota: “Abbiamo appreso di un accesso notturno non autorizzato sulla cupola del Brunelleschi. La Cattedrale di Firenze è luogo sacro e complesso monumentale patrimonio dell’umanità. Purtroppo per qualcuno è anche parco giochi, e questo amareggia. Al resto penseranno le autorità preposte”.

