Fabio De Vivo e il "giro della morte" sull'Etna: boom sui social

C'è un legame importante tra Fabio De Vivo e la Sicilia. La nostra Terra è sicuramente una regione che affascina tutti. Per ben 365 giorni all'anno, la Sicilia è turismo, cultura, divertimento, buon cibo e relax. Lo sa bene Fabio che non perde occasione per venire nella nostra isola. De Vivo, volto e voce di Radio R101 è un “vulcano” di talento. Speaker radiofonico, autore e presentatore, media content creator, filmaker, dj producer, web influencer e story teller. Come si dice in Sicilia: «Dove lo metti, suona».

E lui suona meravigliosamente bene. L'ultima avventura, poche ore fa, l'ha vissuta proprio in Sicilia. Accompagnato da “Matteo Pilota On Air”, Fabio ha sorvolato la zona etnea partendo da Taormina per tutta la costa ionica siciliana passando anche su “mamma” Etna. Tutto documentato con un reel (con sottofondo Learn to fly dei Foo Fighters) condiviso sui suoi social che ha già raggiunto migliaia di visualizzazioni.

Un bel bigliettino turistico per i suoi 300mila follower “distribuiti” su tutte le piattaforme social. Nel video Fabio non riesce a trattenere la gioia per aver effettuata una cosa “pazzesca”. «Con la Sicilia ho un rapporto bellissimo – ha detto Fabio, durante un suo appuntamento in Sicilia- in ambito lavorativo sono venuto tantissime volte a suonare, soprattutto nel periodo estivo. È sempre un piacere ritornare qui. Quando torno, mi sento di tornare a casa. Essendo anche io del Sud Italia, quando dico di amare questa Terra non lo dico perché è una frase fatta ma perché è vero. C’è un rapporto viscerale con la Sicilia ed ogni volta porto sempre dei bei ricordi».

