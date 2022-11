Gianfranco Pappalardo Fiumara e Sumi Jo alla Carnegie Hall di New York: applausi a scena aperta

Applausi a scena aperta per il xoncerto di Gianfranco Pappalardo Fiumara alla Carnegie Hall di New York che si è esibito insieme al celebre soprano Sumi Jo in un programma belliniano. La Carnegie in occasione del concerto dell' artista siciliano ha registrato il sold out. In occasione del concerto il maestro Gianfranco Pappalardo Fiumara ha ricevuto il Prize Callas. L' ambiro premio è stato presentato dallo storico dell' arte Nicolò Fiorenza. Ci sono stati interventi musicali in onore della Callas nel corso della serata da parte del soprano Mariagrazia De Luca, del tenore Andrea Raiti, dei chitarristi Agatino Scuderi e Gloria Pafumi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA