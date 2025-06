“Voglio vederti danzare” al Teatro Bellini di Catania: «Ma non è un copia e incolla di Battiato»

spettacoli

Lasciare un segno indelebile che accompagni il passaggio sulla via dell’esistenza, è il miraggio di tanti, in pochi a raggiungerne il traguardo.

Franco Battiato tra i pochi a scolpire grazie ad un repertorio multiforme, ha visitato classica, cinema, contemporanea, pop, editoria, pittura, innumerevoli le iniziative per vagliarne l’opera.

Nell’ambito della forma musicale, uno spettacolo costruito su misura per tracciare un aspetto veritiero, arriva al Teatro Massimo Bellini di Catania domenica 22 giugno, “Voglio vederti danzare”, non è soltanto un copia ed incolla, bensì un sentiero collaterale al musicista siciliano curato nei dettagli, ne abbiamo discusso insieme a Rossana Raguseo, direttrice artistica della messa in scena.

La scelta di illustrare un contemporaneo carismatico.

Un atto di passione ben definito verso un’artista unico e raro, non la solita retorica per trarne benefici commerciali.

Il concerto nel suo andamento.

Abbiamo trattato il repertorio grazie all’ausilio di un’orchestra con archi, la “Roma Sinfonietta” già apprezzata per le letture dell’archivio Morricone.

Il momento intenso dello spettacolo

La presenza dei “Dervisci Rotanti”, danzatori a raffigurare l’emblema dell’armonia universale, tanto cara a Battiato.

L’accoglienza del pubblico

Intensa e partecipata nei vari teatri lirici italiani.

Dopo la data al Bellini di Catania, “Voglio Vederti Danzare” arriva a Selinunte – Parco Archeologico, il 29 luglio e a Milazzo – Teatro Al Castello, il 30 luglio.