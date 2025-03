“Voglio vederti danzare”, l’omaggio a Franco Battiato approda al Bellini di Catania

il concerto

Sul palco un momento intenso con la danza dei "Dervisci rotanti", emblema dell'armonia universale, preziosa fonte ispirativa

Quattro anni dalla sua scomparsa, scritto e detto tutto il possibile, come fosse un onda anomala incontrollabile su pensiero, vita, itinerari.

L’aspetto migliore rimane la sua opera, in continuo movimento per una migrazione che non avesse soltanto interesse verso l’area musicale, anche cinema e pittura.

“Voglio vederti danzare”, è un concerto esplicito per rendere omaggio ai vari lati del cosmo di Franco Battiato, una lettura del repertorio alla luce dei molteplici angoli, musicista, ricercatore, attento osservatore sul genere umano, la rilettura avviene grazie alla Roma Sinfonietta Orchestra, guidata dalle voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni, sul palco un momento intenso con la danza dei “Dervisci rotanti”, emblema dell’armonia universale, preziosa fonte ispirativa.