«Volgare e indecente» per una scollatura: Gabriella Greison bersaglio dei social all’evento di Taormina

il caso

La fisica e divulgatrice scientifica, invitata a fare da madrina alla cerimonia di laurea di UniMe, è stata raggiunta da insulti sessisti

Spiacevole inconveniente per la fisica e divulgatrice scientifica Gabriella Greison, bersagliata da insulti sessisti. Invitata a fare da madrina alla cerimonia di laurea dell’università di Messina, al Teatro Greco antico di Taormina, secondo gli haters, avrebbe osato indossare un abito scollato: sui social è stata dunque bersagliata per la scelta del suo outfit giudicato da alcuni «volgare e indecente».

«Ieri ho fatto un video, mentre dicevo che ero in partenza per andare a fare la madrina alla consegna delle lauree al teatro di Taormina e avevo un abitino fresco scollato, perché c’erano 44 gradi. Pare sia stato uno scandalo. Ah, e nel video parlavo di libertà, scelte, coraggio e futuro. Mica di saldi estivi da Zara», ha scritto Greison in un post su Instagram…

