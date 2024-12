Walter Pedullà, lunedì cerimonia laica alla Sapienza

agenzia

Alle 11 nell'aula 1 di Lettere il saluto allo storico docente

ROMA, 28 DIC – Walter Pedullà, il saggista, giornalista, docente universitario, critico letterario nonché ex presidente della Rai, morto il 26 dicembre nella sua casa romana a 94 anni, sarà ricordato con una cerimonia laica lunedì 30 dicembre alle 11 alla Sapienza, dove ha insegnato Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea dal 1958 al 2005 (nei primi 8 anni come assistente di Giacomo Debenedetti, suo maestro). L’omaggio si terrà nell’aula 1 della facoltà di Lettere. La rettrice dell’ateneo, Antonella Polimeni, ha espresso “profondo cordoglio” per la scomparsa di Pedullà, sottolineando che “lascia un’impronta indelebile nella letteratura, nella formazione accademica e nella cultura italiana”.

