agenzia
Wanda Marasco vince per un soffio Premio Campiello 2025
Con 86 voti per Di spalle a questo mondo
VENEZIA, 13 SET – Wanda Marasco con ‘Di spalle a questo mondo’ (Neri Pozza) ha vinto per un soffio, con 86 voti la 63/ma edizione del Premio Campiello. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi. Al secondo posto Fabio Stassi con Bebelplatz (Sellerio), 83 voti, protagonista di un testa a testa con Marasco che non si realizzava da anni. Al terzo Monica Pareschi con Inverness (Polidoro), 58 voti; al quarto posto Alberto Prunetti con Troncamacchioni (Feltrinelli), 36 voti. Ultimo Marco Belpoliti con Nord Nord (Einaudi), 19 voti.
