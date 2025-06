agenzia

Verdetto contrastato, scagionato per terzo capo di imputazione

NEW YORK, 11 GIU – Verdetto contrastato al secondo processo Harvey Weinstein: l’ex produttore e’ stato giudicato colpevole di un capo di accusa per aggressione sessuale, non colpevole per il secondo. Non c’e’ stato accordo sul reato di stupro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA