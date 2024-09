Weinstein “quasi morto”, incriminato di nuovo da gran giurì Ny

agenzia

Altre donne lo accusano. Lui ricoverato per intervento al cuore

NEW YORK, 12 SET – Harvey Weinstein e’ stato nuovamente incriminato da un gran giuri’ di New York per molestie sessuali. Lo ha annunciato la sostituta procuratore Nicole Blumberg in tribunale a Manhattan. I termini dell’incriminazione sono per ora segreti e la procura intende presentare una mozione per consolidare tutti i capi di accusa, legati a denunce di molestie fatte da altre donne che si sono fatte avanti nel frattempo, in una nuova incriminazione. La prossima udienza del caso Weinstein a New York e’ il 18 settembre. L’ex boss di Miramax, la cui condanna a 23 anni di prigione e’ stata revocata per vizio di forma, non si e’ presentato oggi in aula: da qualche giorno e’ ricoverato in ospedale a Manhattan dove domenica e’ stato sottoposto a un intervento al cuore. “E’ quasi morto”, ha detto il suo avvocato Arthur Aidala e una fonte del sito Deadline ha appreso che anche dopo l’intervento le condizioni dell’ex produttore “non sono buone”. Weinstein deve ancora scontare 16 anni di prigione per molestie a Los Angeles.

